رسميا..استدعاء لامين يامال لمعسكر منتخب إسبانيا

أعلن دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر الذي يتخلله مواجهة جورجيا وقبرص في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.

وقرر دي لا فوينتي استدعاء لامين يامال جوهرة فريق برشلونة، ليكون أول استدعاء له للعب مع اللاروخا.

أصغر لاعب ينضم لمنتخب إسبانيا

أصبح لامين يامال أصغر لاعب ينضم لمنتخب إسبانيا بعمر الـ 16 عاما و50 يوما، بعد محاولات من الاتحاد المغربي لإقناعه بتمثيل الأسود، لكن خلت قائمة المغرب التي أعلن عنها وليد الركراكي المدير الفني للأسود أمس الخميس، من أسم يامال في إشارة إلى أن اللاعب أختار وجهته.

لامين يامال مولود في إسبانيا، ولعب في الفئات السنية للمنتخب الإسباني، والده مغربي، والدته من غينيا الإستوائية.

تصريح دي لا فوينتي مدرب إسبانيا

قال دي لا فوينتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: تابعنا لامين منذ سن مبكرة عندما لعب للفئات السنية لدينا، و تابعناه في برشلونة أيضاً، أراد اللعب لنا، إنه مميز وأعتقد أنه جاهز، أنا لا أنظر للعمر كثيراً.

وأضاف: “ لامين يامال لاعب موهوب وبإمكانه المنافسة مع المنتخب الإسباني، مضيفا: ”لامين يامال أراد تمثيل إسبانيا برغبته".