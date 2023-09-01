قائمة منتخب إسبانيا..استدعاء لامين يامال وعودة أزبليكويتا

كشف لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني، قائمة اللاروخا المستدعاة لخوض مباراتي جورجيا وقبرص في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).



تواجد لامين يامال لأول مرة مع منتخب إسبانيا، بعدما وافق على تمثيل اللاروخا، ورفض اللعب للمغرب، بالإضافة لتواجد أبيل رويز وأليكس باينا للمرة الأولى، فيما عاد أزبليكويتا وجاي وبالدي وباو توريس من جديد للمنتخب الإسباني.





قائمة منتخب إسبانيا:





في حراسة المرمى: أوناي سيمون، كيبا، وديفيد رايا

في خط الدفاع: داني كارفاخال ديفيد جارسيا، باو توريس، إيمريك لابورت، بالدي، وجايا، سيزار أزبيليكويتا، لو نورمان

في خط الوسط: أليكس باينا، وفابيان رويز، رودريجو، جافي، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيمندي

في الهجوم: نيكو ويليامز، أبيل رويز ولامين يامال، ألفارو موراتا، خوسيلو، ماركو أسينسيو، داني أولمو



وحرص الاتحاد الإسباني لكرة القدم على توجيه رسالة للاعبه السابق جوردي ألبا الذي أعلن اعتزاله "لدينا امتنان أبدي لهذا المسار الرائع شكراً لك جوردي".

لعب ألبا مع اللاروخا للمرة الأولى مع إسبانيا في العام 2011.. وشارك في 92 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 9 أهداف.