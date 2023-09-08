الفئات المستحقة لمعاش المتوفى والحصول على الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المستحقة لمعاش المتوفى، وكيفية صرفه، وهل يحصل أهله على الزيادة الجديدة.

يمنح قانون المعاشات الفئات التالية الحق في تقاضي معاش المتوفي:

الأرملة.

الأرمل.

الأبناء والبنات.

الوالدان.

الأخوة والأخوات.

المطلقات اللاتي تتوافر فيهن شروط الاستحقاق.

ويتم توزيع معاش المتوفي بين المستحقين، وفقًا للترتيب التالي:

الأرملة أو الأرمل.

الأبناء الذكور حتى سن 21 عامًا، أو حتى 26 عامًا إذا كان طالبًا.

البنات حتى سن 21 عامًا، أو حتى 25 عامًا إذا كانت طالبة.

الوالدين.

الإخوة والأخوات العاجزون عن الكسب.

الزيادة الجديدة في المعاشات

وبالنسبة للزيادة الجديدة في المعاشات، فهي تسري على جميع المستحقين للمعاش، سواء كانوا من الفئات المذكورة أعلاه، أو كانوا من المستحقين الذين تم وقف صرف المعاش لهم في السابق.

ويحصل أهل المتوفى على الزيادة الجديدة في المعاشات، بغض النظر عن الفئة التي يندرجون تحتها.