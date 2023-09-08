أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية.. عيار 21 بكام

أسعار الذهب في السعودية.. واصلت أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية استقرارها، فيما قفزت أسعار الذهب عالمياً بعد أيام من التذبذب، وسجل سعر جرام الذهب في عيار 21 نحو 202.32 ريال "53.95 دولار".

حيث تتجه الأنظار نحو السوق العالمية للذهب باعتبارها المؤثر الرئيسي والمحرك لأسعار الذهب عالمياً وفي الدول العربية، حيث يتم تحديد الأسعار وفقا للتحركات في البورصة العالمية وفقا للتعاقدات المعلنة.

وفي هذا السياق تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" متابعتها لنشر أحدث المستجدات التي تطرأ على الساحة الشراءئة والسعرية لجميع السلع في دول الخليج لاسيما الذهب في السعودية، والذي استقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة

الذهب

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 231.22 ريال (61.66 دولار) بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.32 ريال (53.95 دولار)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.42 ريال (46.24 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 247.98 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 238.74 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.38 ريال.