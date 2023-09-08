عند الشعور بالجوع المفاجئ يبحث الجميع عن وصفة سريعة التحضير ولذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير أجنحة الدجاج بصوص الباربكيو الشهية.



المقادير

- جوانح الدجاج : 12 جناحا

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

-صلصة الباربيكيو : كوبان

طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالباربكيو

.1تبلي أجنحة الدجاج بالملح والفلفل ثم اغمسي القطع بالباربيكيو صوص.

2. أزيلي القطع من الصوص وضعيها في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت.

3. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 375 درجة لمدة 30 دقيقة ثم أضيفي كمية الباربكيو صوص وأرجعي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق أخرى.