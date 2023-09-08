سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

الكرتونة بكام

سعر كرتونة البيض.. واصلت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية استقرارًا، وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم ثباتاً لتصل القيمة السعرية لها لنحو 123 جنيهًا للطبق، وتختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية.

وفيهذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

البيض

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 123 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 128 جنيه للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 123 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ125 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي للمستهلك

كما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 128 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.