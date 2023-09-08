عاجل
خاص/بالفيديو.. كمال درويش يكشف سر ابتعاده عن المشهد بنادي الزمالك ورسالة نارية للمرشحين وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين (شاهد)
الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مرض ضعف الدورة الدموية أسبابه وأشهر أعراضها

الدورة الدموية
الدورة الدموية

يتكون الجهاز الدوري من أوعية دموية تحمل الدم بعيدًا عن القلب ونحوه. تحمل الشرايين الدم بعيدًا عن القلب، بينما تنقل الأوردة الدم إلى القلب. 

 

txt

زيت النعناع.. يحسن الدورة الدموية ويمنع تساقط الشعر

txt

فوائد رئيسية لشرب زيت الزيتون .. يحسن الدورة الدموية

ويحمل الجهاز الدوري الأكسجين والمواد المغذية والهرمونات إلى الخلايا، ويزيل الفضلات، مثل ثاني أكسيد الكربون.

 

ما الذي يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية

 

إن أمراض الشرايين المحيطية (عندما تقلل الشرايين الضيقة من تدفق الدم)، والسمنة، وفقر الدم، والجلطات الدموية غير المعالجة، والسكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تؤثر جميعها على الدورة الدموية. كما أن التدخين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية.

 

أعراض ضعف الدورة الدموية 

 

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من ضعف الدورة الدموية، فلاحظ أيًا من الأعراض التالية:

نقص الطاقة أو التركيز

برودة الأطراف (اليدين والقدمين)

ترقق الشعر أو تساقطه

تأخر أو بطء الشفاء بسبب ضعف جهاز المناعة

مواد متعلقة

علاقة الدورة الشهرية بالصداع النصفي.. لخبطة الهرمونات السبب

التمارين الرياضية قنبلة موقوتة تهدد مرضى انسداد الشرايين

فوائد رئيسية لشرب زيت الزيتون .. يحسن الدورة الدموية

الجريدة الورقية