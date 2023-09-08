مرض ضعف الدورة الدموية أسبابه وأشهر أعراضها

يتكون الجهاز الدوري من أوعية دموية تحمل الدم بعيدًا عن القلب ونحوه. تحمل الشرايين الدم بعيدًا عن القلب، بينما تنقل الأوردة الدم إلى القلب.

ويحمل الجهاز الدوري الأكسجين والمواد المغذية والهرمونات إلى الخلايا، ويزيل الفضلات، مثل ثاني أكسيد الكربون.

ما الذي يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية

إن أمراض الشرايين المحيطية (عندما تقلل الشرايين الضيقة من تدفق الدم)، والسمنة، وفقر الدم، والجلطات الدموية غير المعالجة، والسكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تؤثر جميعها على الدورة الدموية. كما أن التدخين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية.

أعراض ضعف الدورة الدموية

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من ضعف الدورة الدموية، فلاحظ أيًا من الأعراض التالية:

نقص الطاقة أو التركيز

برودة الأطراف (اليدين والقدمين)

ترقق الشعر أو تساقطه

تأخر أو بطء الشفاء بسبب ضعف جهاز المناعة