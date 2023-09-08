غدًا.. محاكمة هشام قاسم في اتهامه بالسب والقذف

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا السبت، محاكمة هشام قاسم، في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.

محاكمة هشام قاسم

وكانت البداية بتقدم كمال أبو عيطة، ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

وتقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ ضد قاسم بتهمة السب والقذف والاعتداء على موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ / ٨ وتم ضم البلاغ للقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي وحزب الكرامة برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣.

وفي السياق تابعت أسرة تحرير صحيفة وبوابة «الأسبوع» الحملات والادعاءات الكاذبة التي تشن ضد المناضل الناصري كمال أبو عيطة على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المجموعات المرتبطة بالناشط الحقوقي هشام قاسم المحبوس حاليًا بتهمة السب والقذف في حق الأستاذ كمال أبو عيطة وآخرين.

وفي الوقت الذي تعلن فيه أسرة تحرير «الأسبوع» عن تضامنها مع المناضل كمال أبو عيطة صاحب التاريخ الوطني المشرف فإنها تؤكد الآتي:

أولًا- أن السيد كمال أبو عيطة استخدم حقه الطبيعي في اللجوء إلى القضاء ضد السيد هشام قاسم في مواجهة الاتهامات الزائفة ومحاولات التشهير والإساءة إلى السمعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل جريمة سب وقذف دون دليل.

ثانيًا- أن نيابة السيدة زينب التي تولت التحقيق أفرجت عن السيد هشام قاسم بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة قضية السب والقذف، وأن المتهم رفض دفع الكفالة بما يشكل استهانة بقرار النيابة العامة التي ما كان لها أن تفرج عنه دون سداد قيمة الكفالة المقررة.

ثالثًا- أن النيابة العامة تولت التحقيق أيضًا في بلاغ آخر يتهم السيد هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء اللفظي على عدد من رجال الشرطة بقسم السيدة زينب، مما يشكل جريمة أخرى ضُمت إلى القضية محل التحقيق، فصدر قرار النيابة العامة بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق وتقديمه إلى المحاكمة في 2 من سبتمبر المقبل محبوسًا.

رابعًا- فوجئ الرأي العام بحملة ممنهجة ومنظمة شنها العديد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني المرتبطة بالسيد هشام قاسم وآخرين، حيث سعوا إلى التشكيك في نزاهة السيد كمال أبو عيطة ومواقفه السياسية والوطنية التي لا يستطيع أحد أن يزايد عليها، وهو أمر نال استهجان ورفض الكثيرين.

خامسًا- ترفض أسرة تحرير «الأسبوع» محاولات الخارج للتدخل في الشأن الداخلي وإسباغ الحماية على شخص ارتكب جريمة السب والقذف في حق آخرين، خاصة قيام هيئة تحرير صحيفة «واشنطن بوست» بتخصيص افتتاحيتها للمطالبة بالإفراج عن هشام قاسم، وأيضًا مطالبتها للإدارة الأمريكية بالتأكد من احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان قبل أن تقوم بتحويل المنحة السنوية من المعونة العسكرية إليها كما ذكر.