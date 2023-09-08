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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يتفقد البرنامج التعليمي للزمالة المصرية بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية 

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،عددًا من المحاضرات العلمية وورش العمل التي تنظمها اللجنة العليا للتخصصات الطبية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على متابعة البرنامج التعليمي للزمالة المصرية، والذي استفاد منه آلاف الأطباء على مدار الـ 3 أيام الماضية في 31 تخصص مختلف.

وأشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا للتخصصات الطبية، إلى عقد 47 جلسة علمية، من ضمنها 33 جلسة نقاشية و14 ورشة عمل، ضمت 375 متحدثًا من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب، وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية والدولية.

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