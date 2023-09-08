عبدالغفار يشيد بدور هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بزيارة وتفقد الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، والمُقام على هامش المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية 2023، خلال الفترة من (5-8) سبتمبر الجاري.



استعراض مجهودات الهيئة وإنجازاتها في مجال خدمات الصحة

وأوضح بيان الهيئة، تم خلال الزيارة استعراض مجهودات الهيئة وإنجازاتها الملموسة في مجال تقديم الخدمات الصحية، كما تم عرض هذه المجهودات والإنجازات من خلال الاستخدام الذكي للشاشات الرقمية في الجناح، وقد قُدِّمت معلومات شاملة حول إمكانيات مجمع السويس الطبي والتجهيزات الطبية وغير الطبية في أقسام المجمع المختلفة.

فيما تم تسليط الضوء على تجربة مستشفى شرم الشيخ الدولي، والذي يُعَدُّ أول مستشفى حكومي في مصر حاصلًا على اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، ويُعَدُّ أيضًا أول مستشفى حكومي أخضر صديق للبيئة في مصر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وهو ما أظهرته نتائج ومؤشرات التطبيق بالمرحلة الأولى، مثمنًا جهود الرعاية الصحية للمضي قدمًا في تحقيق أهدافها في تحسين الرعاية الصحية وتوفير خدمات ذات جودة عالية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الابتكار والتطوير لتعزيز النظام الصحي وتحقيق التغيير الإيجابي الذي يستحقه كل المصريين.





وثمن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ، إشادة الدكتور خالد عبدالغفار بجهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعمه المستمر للمنظومة وذلك بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات المواطنين، مؤكدًا دور فرق العمل المخلصة والمتفانية في هيئة الرعاية الصحية، الذين يعملون بجد وتفانٍ يومًا بعد يوم لتحقيق رؤيتنا المشتركة لنظام صحي أفضل، إنهم العنصر الحقيقي الذي يجعل هذه الجهود ممكنة وناجحة.





هذا، وتشارك هيئة الرعاية الصحية بفعالية في المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية 2023، وتقوم بعرض أحدث التجارب والممارسات والتقنيات والتطورات والابتكارات المستخدمة في تقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة العالمية داخل جناحها المشارك بالمؤتمر، كما تعرض الشاشات الذكية تجربة الهيئة الرائدة والمتميزة لدعم مشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار "نرعاك في مصر"، فيما تقوم الهيئة داخل جناحها بعقد لقاءات ثنائية وجلسات حوارية مستمرة داخل الجناح لبحث سبل التعاون وأوجه التشارك مع الخبراء العرب والأجانب في المجال الصحي، سواء في القطاعين الحكومي والخاص.



وزير الصحة يشيد بدور هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة يشيد بدور هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل



