فيفا يكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة ذا بيست

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد بدء التصويت حول جائزة المرشحين لحصد جائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2023.



أشار "فيفا" في بيانه الرسمي عبر موقعه إلى بدء التصويت على الجوائز المختلفة، وإعلان المرشحين يوم 14 سبتمبر الجاري.



وتابع البيان أن اختيار المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب وحارس، وفق تقييم الأداء في الفترة ما بين 19 ديسمبر حتى 20 أغسطس الماضي.



جوائز السيدات:



بالإضافة لاختيار أفضل لاعبة ومدربة وحارسة، سيكون التقييم خلال الفترة بين 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات.



وتابع أن التصويت على جائزة بوشكاش لأفضل هدف، سيبدأ يوم 21 سبتمبر للأهداف المسجلة خلال الفترة ما بين 10 ديسمبر 2022، و 20 أغسطس 2023.



ويسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفله السنوي جائزة "ذا بيست" في 9 فئات مختلفة، منها اللعب النظيف، وجائزة أفضل جمهور.



وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بجائزة "ذا بيست" في النسخة الأخيرة لجائزة أفضل لاعب في العالم.