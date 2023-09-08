وفاة وإصابة 45 شخصًا.. روسيا تشن هجومًا صاروخيًا على مسقط رأس زيلينسكي

شنت روسيا، اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا استهدف مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسط أوكرانيا، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ما لا يقل عن 44 آخر، حسب ما أعلن مسؤولو طوارئ.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو في منشور على تطبيق تيليجرام يوم الجمعة أنه تم إنقاذ ثلاثة آخرين من تحت الأنقاض بواسطة خدمة الطوارئ الحكومية وهم في حالة خطيرة بعد قصف روسيا، وسط مدينة كريفي ريه.

وقال مسؤولون إن ذلك كان من بين عدة هجمات شنتها روسيا على جميع أنحاء البلاد خلال الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، إن أضرارًا جسيمة وقعت أيضًا.

وتضررت ثلاثة مباني إدارية إثر القصف، و7 بنايات سكنية تضررت، من بينها مبنى متعدد الطوابق.

وأظهرت صور نشرها كليمينكو على تلغرام مبنى يحترق وعمليات إجلاء المصابين.

وأضاف كليمينكو أن 3 أشخاص أصيبوا أيضا في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي شرقي البلاد. وقال حاكم المنطقة، أوليه كيبر، إن القوات الروسية قصفت أيضا منطقة أوديسا في الغرب بطائرات مسيرة للمرة الخامسة خلال أسبوع. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي شمال أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، تسبب هجوم صاروخي في إلحاق أضرار بـ20 منزلا و8 مركبات، مما أدى لإصابة شخصين، طبقا لما ذكرته قوات الدفاع المدني.

وأصيب شخص واحد في غارة جوية في منطقة "زابوريجيا"، أقصى الجنوب، حسب الحاكم العسكري المحلي.

وكان الجنوب الهدف الرئيسي لهجوم مضاد أوكراني، وتحدث الجيش عن المزيد من التقدم اليوم الجمعة، بالقرب من قرية "روبوتين".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح يوم الاثنين الماضي أن الهجوم المضاد الأوكراني، الذي انطلق في شهر يوليو الماضي، فشل في تحقيق أي تقدم.

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