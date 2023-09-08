روسيا: لا نقبل جميع محاولات تأجيج العداء مع أرمينيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لا تقبل جميع محاولات تأجيج العداء مع أرمينيا من خلال إلقاء اللوم على موسكو في كل مشاكل الشعب الأرميني.



وأضافت زاخاروفا - في رسالة بالفيديو نشرت على قناة تلجرام التابعة لوزارة الخارجية الروسية وفقا لوكالة تاس الروسية - "نعتبر محاولات تأجيج العداء والكراهية بين شعبينا من خلال إلقاء اللوم على روسيا في كل مشاكل الشعب الأرمني غير مقبولة".

واستشهدت بعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية الروسية الأبرياء الذين منعوا من دخول أرمينيا، بما في ذلك كونستانتين زاتولين، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة، ومارجريتا سيمونيان رئيسة تحرير (روسيا اليوم) و(تلفزيون أر تي)، والخبير أندرانيك ميجرانيان المتخصص في العلاقات الدولية وآخرين.

ووفقا لزاخاروفا، فإن وضع كبار المسؤولين الإعلاميين والمحللين السياسيين الروس على قائمة الأشخاص "غير المرغوب فيهم"، يقوض بشكل خطير التعاون بين روسيا وأرمينيا، وخاصة في المجال الإعلامي.

وفي شأن آخر، قال السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف، إن موسكو لم تتدخل قط في الانتخابات الكندية أو أي أحداث عامة أخرى، وإن محاولات اتهام روسيا بهذا الأمر هي مجرد جزء من "الألعاب السياسية" المحلية في كندا.

وأضاف ستيبانوف: "لم تتدخل روسيا قط في الشئون الداخلية لكندا بشكل عام، ولا في العمليات الانتخابية بشكل خاص، ولم يقدم الجانب الكندي ولو مرة واحدة حقائق تثبت عكس ذلك.. المؤسسة السياسية في أوتاوا تخطئ بمحاولتها إقناع نفسها والناخبين بأن موسكو مهتمة بنتائج العمليات الانتخابية في كندا".

وجاء تعليق ستيبانوف، ردا على قرار الحكومة الكندية بإجراء تحقيق عام في التدخل المحتمل في الشئون الكندية من قبل روسيا والصين ودول أخرى.

وأضاف الدبلوماسي الروسي "من الواضح لجميع المراقبين أن اتهامات التدخل الموجهة ضد قوى أجنبية معينة هي أداة مناسبة في الألعاب السياسية داخل أوتاوا.. إلا أن نظريات المؤامرة هذه لا علاقة لها بواقع العالم من حولنا".

وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك، أمس الخميس، إن أوتاوا ستجري تحقيقا في التدخل المزعوم من قبل دول أجنبية، بما في ذلك روسيا والصين، في الانتخابات والعمليات العامة الأخرى.

ميدانيا، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط محاولة تفجير إرهابي على السكك الحديد في القرم، حضّر لها أحد سكان سيفاستوبول بإيعاز من استخبارات أوكرانيا.

وأوضح مصدر في جهاز الأمن الروسي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم إحباط التحضير لعمل تخريبي وإرهابي استهدف أحد مرافق البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة من أجل تعطيل النقل العسكري، وتم اعتقال مواطن روسي، من سكان سيفاستوبول، قام بجمع معلومات عن انتشار وحدات الجيش الروسي في شبه الجزيرة، وكذلك التحضير لهجوم إرهابي على منشأة للنقل بالسكك الحديدية".

وأضاف المصدر، أن رجال الأمن عثروا على عبوة ناسفة محلية الصنع مخصصة للتخريب، مصنوعة باستخدام مادة بلاستيكية متفجرة أجنبية الصنع، لافتا إلى أنه يتم حاليا تحديد كافة ملابسات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذي يحتمل تورطهم معه.



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