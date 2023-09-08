لاميتا فرنجية بالمجسم المثير والكعب السيور

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت لاميتا فرنجية بإطلالة صيفية ممزوجة بالاثارة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بدون أكمام، صمم من اللاميه باللون البني الفاتح، فيما انتعلت صندلا متناغم من احدث صيحات الاحذاية اتسم بالسيور الطويلة حول قدميها.

وتزنيت ببعض الاكسسوارات الشبابية المتناغمة مع إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها الطويل الاسود منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

لاميتا

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.