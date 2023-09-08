بالتزامن مع موسم الحصاد.. صناعات مختلفة لقش الأرز بدلًا من الحرق

موسم حصاد الأرز، الذي يعد عيدًا للفلاحين في المحافظات والقرى المختصة في زراعة ذلك المحصول الحيوي والاستراتيجي والذي يمثل القوت الرئيسي لشعوب العالم أجمع، وعلى الرغم من أهمية ذلك الموسم إلا أنه كان يتسبب في أضرار بيئية كبيرة بسبب حرق قش الأرز مما كان ينتج عنه السحابة السوداء.

وبدأت الدولة تنتهج خطة جديدة لإعادة تدوير قش الأرز والاستفادة منه من خلال استخدامه في الصناعات المختلفة بدلًا من حرقه والإضرار بالبيئة، إذ يعد قش الأرز ثروة قومية ذات نفع وعائد اقتصادي كبير.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير الاستخدامات والصناعات المختلفة لقذ الأرز.

استخدامات قش الأرز

يستخدم في إنتاج الخشب البلاستيكي.

الدخول في إنتاج الغاز.

إنتاج السليكا جيل.

صناعة الورق والكرتون والكربون.

إنتاج السماد الصناعي.

صناعة الحبال.

يستخدم في الأراضي شديدة الملوحة أو القلوية لزراعة الخضروات.

يدخل في غذاء المواشي.

يدخل في إنتاج وقود الدیزل.

يمكن تحويله لغاز حراري.

يدخل في إنتاج الكهرباء والطاقة.

يستخدم في الخرسانة المسلحة.

يستخدم في إنتاج بعض الأقمشة مثل "الفسكوز" أو "الحریر الصناعي".

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