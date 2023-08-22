نقيب الفلاحين يُعلن أسعار الأرز الجديد.. ويؤكد: إنتاج مصر الأفضل عالميًا

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر هذا العام من أفضل دول العالم في إنتاج الأرز، إذ وصل حجم المزروع إلى حوالي مليون و600 ألف فدان في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، متوقعًا أن أسعار الأرز المصري ستكون أقل أسعار في العالم.

محافظات زراعة الأرز

وأضاف أبو صدام، في تصريحه لـ"الوفد"، أن الأرز متوفر في مصر وهناك كميات مخزنة بالإضافة للمساحة المزروعة التي تزيد عن العام الماضي بحوالي 500 ألف فدان، موضحًا المحافظات التسع المزروعة بالأرز وهي الإسكندرية ودمياط والشرقية وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية والغربية.

وأكد نقيب الفلاحين، أن الأرز يمكن زراعته في أي مكان في مصر لكنه يحتاج لتوافر كميات كبير من المياه، لذا خصصت الدولة 9 محافظات فقط لزراعته وذلك لمعايير خاصة أولها أنها قريبة للبحر، وبها نسبة عالية من المياه الجوفية، فضلًا عن أن تلك المحافظات بها مناطق منخفضة من الممكن أن تبور لذا يجب زراعتها بالأرز حفاظًا على خصوبتها.

أسعار الأرز

ولفت إلى أسعار الأرز حاليًا وهي يتراوح طن الأرز الشعير من 11 لـ 12 ألف جنيه، وطن الأرز الأبيض من 18 لـ 21 الف للطن، وكيلو الأرز السايب من 22 لـ 25 جنيه، متوقعًا انخفاض سعر بعد موسم الحصاد إلى 20 جنيه لكيلو الأرز الفاخر.