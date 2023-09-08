عثر معه على 25 لفافة هيروين.. تفاصيل القبض على ديلر في عابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين المتهم " سيد .م" صاحب محل ملابس في باب الشعرية في القضية رقم ١٤١٢ لسنة ٢٠٣٣ جنايات الظاهر المقيدة برقم ۸۸۲ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

الإتجار في الهيروين

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.

وقال الشاهد الأول بحسب ما جاء بقائمة أدلة الثبوت ضابط ومقدم شرطه بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنه وردت لع معلومات بشأن اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل هو والشاهد الثاني إلى حيث علم بتواجده و توجه نحوه وطلب منه شراء كمية من جوهر الهيروين المخدر فاخرج له لفافة تبينها لجوهر الهيروين المخدر قضبطه.

وقام بتفتيشه حيث عثر معه على أربعة وعشرون لقافة لذات المخدر و ثلاثمائة وعشرون جليها وهاتف محمول و سلاح أبيض كتر و بمناقشته اقر باتجاره في المواد المخدرة و المال حصيلتها و الهاتف للتواصل مع متعاطيها والكثر للدفاع عنها.

كما أدلى الشاهد الثاني

الشاهد الثاني: ضابط ونقيب شرطه بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القاهره الكبرى بمضمون ما شهد به سابقه.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الخمسة وعشرون لفافة المضبوطتين وزنوا - ٩٤,٤٢جم - و تحوي كل منها مسحوق الجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة (كتر) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون ان يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

وعليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد ٣٤,١/٧٠٢٠١/ ابتدا ٢٠ بند ٦ . ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ و المواد ٠١/١ ٢٥ مكرراً / ۱ ۰ ۰ ١١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين رقم 1 لسنة ١٩٧٨ - ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ٠ ٥ لسنة ٢٠١٩ و البند رقم ٧ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.