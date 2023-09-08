وفاة شاب غرق بمياة ترعة بالشرقية

توفى شاب غرقا، بمياه ترعة عزبة التفتيش بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الزوامل المركزى، بوصول " أدهم م" 20 عاما مقيم الخصوص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى، ونقله بمرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

وفى سياق اخر فقد لقي شخص مصرعه غرقا بمحطة مياه العبور بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، جرى نقل الجثة لأحد المستشفيات والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ يفيد مصرع شخص غرقا بمحطة مياه العبور.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين استقبال أحد المستشفيات جثة شخص إثر تعرضه للغرق.

وكشفت التحريات مصرع "رمضان م ع ر"، 44 سنة، مقيم محافظة الجيزة، غرقا بمحطة مياه العبور بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الزوامل، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.