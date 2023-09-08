نشرة الحوادث| ضبط عاطلان بحوزتهما مخدرات.. وبلاغ ضد الممثل محمد التاجي للاتهامه بالتحريض على الفسق

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الجمعة وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.



عاطلان بحوزتهما مخدرات وسلاح أبيض في قبضة الأمن

نجحت الداخلية في ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدرى "الآيس- الهيروين" – ميزان حساس وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



كما أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة عثر بداخلها على جثة شخص في بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود أي آثار بعثرة بمحتوياتها، كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته لكشف ملابسات وفاته، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، حيث توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



بلاغ للنائب العام ضد الممثل محمد التاجي للاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

قدم المستشار ايمن محفوظ بلاغا للنائب العام ضد الممثل محمد التاجي عضو نقابه المهن التمثيلبه باتهامات التحريض على الفسق والفجور وأذدراء الاديان بعد دعوه التاجي الشباب لعدم الزواج واقامه علاقات محرمة كبديل للزواج .



وبدأ المحامي بلاغه للنائب العام بأنه بعد تلك التصريحات التي وصفها محفوظ بالمخزيه التي اعلنها الممثل محمد التاجي بدعوه الشباب الي اقامه علاقات محرمه كبديل عن الزواج، وتبرير التاجي تصريحاته بقوله ان ربنا رحيم غفور حتى لو الشباب فعلوا الفاحشه والزنا ربنا هيغفر لهم، لكن قوانين المرأة ستسجن الازواج فورًا فالزنا افضل وربنا هيغفر للزناه لانه عالم بحالهم .

القبض على لص السيارات بمدينة السلام



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحبة الصفحة من حدوث تلفيات بالسيارة خاصتها وسرقة "إستبن - كوريك" من داخل السيارة حال توقفها بمنطقة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، وكذا ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد تعزز الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



وفاة شاب على يد آخرين بالقليوبية وجهود مكثفة لكشف لغز الجريمة



شهدت قرية قلما بقليوب واقعة مأساوية فقد شاب حياته نتيجة تعرضه لاعتداء على يد آخرين في قرية قلما بقليوب، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن القليوبية، بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه في قرية قلما بقليوب، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا يدعى "محمد" لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، عقب اعتداء أشخاص عليه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في الأزبكية



تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية بالطابق الخامس في العقار رقم 6 شارع التوفيقية التابع لمنطقة الإزبكية دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في الأزبكية ، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة في عقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

