أوهمته بتخصيص قطعة أرض.. حبس متهمة بالاستيلاء على أموال صاحب شركة 4 أيام

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع سيدة قامت بالنصب على صاحب شركة وحصلت منه على أمواله.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستماع إلى الشهود وكذا صاحب الشركة المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهمة استطاعت أن توهم صاحب الشركة بقدرتها على تخصيص قطعة أرض له.



سيدة تنصب على صاحب شركة

وكان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة من صاحب شركة يفيد بتضرره من سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" .

وبالفحص و تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطها، حيث أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي جريمة آخرى تمكنت قوات الأمن من ضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة بحوزة ربة منزل بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل، بدائرة قسم شرطة عين

شمس وبحوزتها كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، آيس، بودر،هيروين" – ميزان حساس، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



