سلمى الشيمى "فتاة سقارة" من الشهرة لخلف القضبان

انهيار القيم والأخلاق وانعدام الوازع الديني لدى كثير من النساء أسقطهم فريسة سهلة للشيطان، فنشروا الفسق والفجورعبر منصات التواصل الإجتماعى والتى من ضمنها التيك توك الذى أصبح لعنة على المجتمع، وذلك من أجل الشهرة وكسب أموال طائلة حتى وإن كان على حساب هدم القيم والعادات والتقاليد، نساء عاثوا فى الأرض فسادًا، لعل آخرهن سلمى الشيمي الشهيرة بـ"فتاة سقارة"، والتى عاقبتها المحكمة الأقتصادية أمس بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بعد استئنافها على الحكم، لاتهامها بخدش الحياء.

ترصد "بوابة الوفد" كواليس قضية المتهمة سلمى الشيمى من الشهرة وصولًا لخلف القضبان

سلمى الشيمي في سقارة

تخرجت سلمى الشيمى في كلية التمريض، وانطلقت في عالم الأزياء وهي بعمر الـ25 عامًا، وفي ديسمبر 2020، اشتهرت سلمى الشيمى بـ"فتاة سقارة"، بعد جلسة تصوير أمام هرم سقارة في البدرشين.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب الكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات "إنستجرام - تيك توك – يوتيوب"، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات خادشة للحياء عبر شبكات الإنترنت ، مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق أحد التطبيقات البنكية على الهواتف - بحسب محضر الشرطة.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على بلوجر الأزياء سلمى الشيمي، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول العربية، تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في حقها بضبطها وإحضارها، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل القبض على البلوجر الشهيرة.

اعترافات المتهمة سلمى الشيمى

ادلت المتهمة سلمى الشيمي، بلوجر الأزياء، باعترافات أمام نيابة شئون العلاقات، قالت فيها إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه، مشيرة إلى أن اسمها سلمى كرم عبد المنعم، 29 عاما، تخرجت في كلية التمريض، وحاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

وأضافت سلمى الشيمي في اعترافاتها، أنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس العارية تتضمن إيحاءات خادشة وأفعالا منافية للآداب، وذلك في إطار زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة، ومضيفة أنها تم اتهامها من قبل في القضية الشهيرة بـ “فتاة سقارة”، وأنها تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهما مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.

وأشارت سلمى الشيمي، إلى أنها أجرت أكثر من عملية تجميل لمساعدتها في العمل على تصوير مقاطع الفيديو والصور، وكانت خارج البلاد بمدينة دبي، وتم القبض عليها فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية، وبينت خلال تحقيقات النيابة، كيفية دخولها مجال التصوير بعد فشلها في الالتحاق بمجال التمثيل، حيث كشفت عن قيامها بإجراء مقاطع فيديو وصور تتضمن بعض الإيحاءات والملابس العارية الفاضحة لجلب متابعين أكثر ونسب مشاهدة مرتفعة، حيث قامت بإنشاء حسابات إلكترونية باسم سلمى الشيمي وsalma el shimy، عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام" و"تيك توك"، وأيضا “يوتيوب”، وقامت ببث المقاطع والصور من خلالها.

الحكم على المتهمة سلمى الشيمى

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه..

وتقدمت سلمى الشيمي عقب صدور الحكم بالاستئناف علي ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بشهر نوفمبر المقبل لنظره أمام محكمة جنح مستانف الاقتصادية.

وكشف أمر احالة سلمى الشيمي الي المحاكمة بأنها إعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام بإستخدام حسابات إليكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص علي نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات

نشرت من مواقع التواصل الإجتماعى المتاحة للكافة للإطلاع علها صور ومقاطع مرئية خاصه بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص علي نحو يثير الغرائز وهو الامر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

أنشأت حسابات خاصة علي الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل القبض على سلمى الشيمي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على (بلوجر أزياء سلمى الشيمي) سبق اتهامها فى إحدى القضايا وحرر ضدها محاضر عدة لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي الكثير من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

وبمواجهتها أقرت بعرضها صورًا ومقاطع فيديو المشار إليها في إطار زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك بعد تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد المحتوى الذي تقدِّمه الشيمي عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، تحفظت جهات التحقيق على هاتف سلمى الشيمي المحمول لفحص ما به من بيانات، وأمرت بالتحفظ على أدوات التصوير التي استخدمت في اللقطات المسيئة.