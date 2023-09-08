الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس اتحاد الجماز: نتمنى تأهل كل لاعبينا للأولمبياد (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

تحدث الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عن حصد المنتخب المصري للجمباز لثلاث ميداليات في بطولة رومانيا الدولية، موضحًا أن هذه البطولة تأتي في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لخوض غمار منافسات بطولة العالم التي تستضيفها بلجيكا في مطلع شهر أكتوبر. 

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 بطولة العالم في بلجيكا مؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وأضاف “أمين” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بطولة العالم في بلجيكا مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مشيرًا إلى أن سقف طموح مصر عالٍ في هذه البطولة، حيث يستهدف الاتحاد أن يتأهل كل لاعبينا إلى الأولمبياد، وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أمرا تاريخيا. 

12 مركز على مستوى العالم

وتابع رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز: “أول 12 مركز على مستوى العالم تتأهل إلى الأولمبياد كفرق، وهناك كوتة أخرى للفردي، وفي بطولة رومانيا حصلنا على 2 ميدالية ذهبية لعمر العربي وعلي أبو القاسم، كما حصلنا على ميدالية فضية لمحمد منتصر عفيفي على جهاز المتوازي، واليوم سنسافر جورجيا لإقامة معسكر مغلق وبعدها سينطلق المنتخب إلى بطولة العالم في بلجيكا”.
 

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