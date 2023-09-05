ماذا بعد؟

الثلاثاء 05/سبتمبر/2023 - 08:45 م 9/5/2023 8:45:30 PM

خلال الساعات الماضية، تداولت الصحف ووسائل الإعلام العالمية المشهد العظيم للاعبة الجمباز الإيقاعى المصرية حبيبة مرزوق بعد تقديمها لعرض مميز بزى وموسيقى تعبر عن الحضارة الفرعونية، على أنغام أغنية «الاقصر بلدنا» بصوت الفنان الراحل محمد العزبى، لتخطف بذلك أنظار الجميع عقب مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بإسبانيا.

الجدير بالذكر أن حبيبة مرزوق «حتشبسوت» الجمباز المصرى، استطاعت أن تحقق عددًا من الإنجازات مثل التصنيف الأول أفريقيًا وذهبية منافسات الفردى العام والفرق وفضية أداة الكرة وبرونزية أداة الطوق والصولجان فى كرواتيا.

ما ظهرت عليه «حتشبسوت» الجمباز المصرى، هو دليل قاطع على أننا أمام ثمرة شبابية رياضية قادرة على حصد العديد من البطولات وتشريف الوطن فى المحافل العالمية، فنحن على موعد مع إنجاز أوليمبى مصرى فى باريس ٢٠٢٤.

استقبال الدولة المصرية ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاعبة فى مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة هو تأكيد أن مصر فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية– مؤسس الجمهورية الجديدة، تقف دائما وراء كل شبابها الذين يقدمون إنجازًا ويساهمون فى رفع اسم مصر، وخاصة أن فخامة الرئيس يؤكد دائمًا على الدعم المستمر والمتواصل لأبطالنا الرياضيين فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية، حيث أشار سيادته إلى أن الوطن يمتلك العناصر البشرية القادرة على إبهار العالم وحصد الميداليات الأولمبية والبطولات العالمية، وهذا يمثل الحافز الأقوى والكبير لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، والذى جعلهم يعملون على قدم وساق ومساعٍ وجهود مبذولة للوصول إلى العديد من الميداليات فى باريس ٢٠٢٤، ورفض التمثيل المشرف لأن مصر فى الجمهورية الجديدة قادرة على تحقيق كل ما هو عالمى لأنها مكانة مصر.

أطالب الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بمساندة اللاعبة ودعمها فى مشوارها الرياضى من خلال وضع خطط خاصة لها تختص برفع المستوى البدنى والفنى والنفسى والطبى وإدراجها تحت مظلة الإدارة الاقتصادية حتى تستطيع أن تسير فى مسيرتها دون عوائق أو حواجز تمنعها من التميز الرياضى، وكذلك جميع لاعبى المنتخب الوطنى المحتمل مشاركتهم فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، وذلك فى ظل التميز الذى حققه الاتحاد خلال الفترات السابقة.

لا شك أن الجمباز المصرى خلال الفترات الأخيرة شهد تطورًا ملحوظًا فى البنية التحتية، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى، حيث أصبحت مصر تمتلك صالات مجهزة لممارسة اللعبة على أعلى مستوى فى مختلف الأندية ومراكز الشباب الرئيسية فى المحافظات المختلفة، خاصة فى ظل الإقبال الكبير من جميع الفئات العمرية فى مصر على ممارسة الجمباز إلى جانب الاهتمام بقاعدة الناشئين واختيار المدربين الخبراء، والحرص الدائم من قبل الاتحاد لاستضافة أحداث عالمية على أرض مصرية.

استثمار المحافل العالمية والقارية الرياضية والتأكيد على الهوية الوطنية والمصرية من خلال الأحداث الرياضية السياحية من أجل الترويج لمصرنا القديمة وجمهوريتنا الجديدة اتجاه وطنى تسعى إليه مؤسسات الدولة المعنية بالرياضة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية.