قوافل "حياة كريمة" الطبية تصل قرية الحمراوين بالقصير

تبدأ اليوم قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر سبتمبر بالبحر الأحمر ثانى محطاتها بقرية الحمراوين شمال مدينة القصير لمدة يومين اليوم الجمعة وغدا السبت 8 و9 سبتمبر، ثم تنتقل إلى قرية المستعمرة بالقصير يومي 10 و11 سبتمبر.

ومنها إلى مدينة حلايب يومى 12 و13 سبتمبر، ثم الى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستقر فيها لاجراء الكشف الطبى على الاهالى فيها يومين 14 و15 سبتمبر .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 16 و17 سبتمبر بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر.

وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها خلال فى قرية أم الحويطات بسفاجا باجراء الكشف الطبى على الاهالى يومي 20 و21 سبتمبر و

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر وتضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، واطفال واسنان وتنظيم الاسرة .

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة كانت قد وقعت الكشف الطبي على 1310مواطنا خلال شهر اغسطس بقرى البحر الأحمر، وكانت القوافل العلاجية لشهر سبتمبر قد بدأت يوم الأربعاء 6 سبتمبر بمحافظة البحر الاحمر اولى محطاتها بوحدة الأمل الصحية التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، واستغرقت فيها يومين.

وأكد رئيس المدينة بأن جميع الخدمات الطبية المقدمة بالمجان، وكذا صرف العلاج المجانى لمواطنى المدينة.

مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 540 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وكذا تم تقديم الخدمات الطبية فى التخصصات (120 باطنة – 23 سكر وضغط – 15 نسا – 10 تنظيم أسرة).