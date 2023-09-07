فريق من "الصحة" يتفقد إجراءات ما قبل التشغيل بمستشفى القناطر الخيرية المركزي

قام اليوم الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات ، والدكتور يوسف عرابي مدير الطوارئ بالقليوبية ،

بزيارة مرورية لمستشفي القناطر الخيرية المركزي لتفقد إجراءات ما قبل التشغيل بالمستشفي .

ورافق الدكتور أحمد فرغلي مسئول الرعايات المركزة بالقطاع العلاجي بالوزارة ، والدكتور محمد عاطف مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات ؛

وكان فى استقبالهم الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي وفريقه المعاون من مسئولي المعمل والجودة ومكافحة العدوي ، ورئيس قسم الرعاية المركزة بالمستشفي..

واستهل الفريق زيارته بعقد اجتماع لمناقشة الإستعدادات اللازمة لتشغيل المستشفى، ثم تفقد الفريق أقسام المستشفي من الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات.

يأتى هذا ضمن خطة الدولة لتطوير خطة المستشفيات ، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة ؛ وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية؛

جدير بالذكر أن المستشفى تتكون من 8 غرف عمليات ، وغرفتين للمناظير ، و31 سرير عناية مركزة ، و16 سرير عناية متوسطة ، 24 حضانة للأطفال المبتسرين، كما تحتوى المستشفى على عدد 38 جهاز للغسيل الكلوى، بالإضافة إلى أقسام المعامل والأشعة وبنك الدم والعلاج الطبيعى والطوارئ

وأكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية ، أنه سيتم الاعتماد فى فرش وتجهيز المستشفى على أعلى مستوى، سواء فى الأجهزة الطبية أو الأثاث الغير طبى و الفرش الإدارى بما يتناسب مع أداء خدمة متميزة للمرضى.

كما أشار الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة أنه يتم العمل علي قدمٍ وساق لإستكمال توريد باقي الأجهزة لإفتتاح المستشفي في القريب العاجل ، وادخالها الخدمة بكامل طاقتها ، لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية.