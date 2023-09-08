افتتاح 17 مسجدًا جديدًا اليوم بعدد من المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (17) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (153) مسجدًا منها (113) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(40) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. البراغتة – الميمون - الواسطى

2. العرب – قمن الروس - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير

4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور

5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

مديرية أوقاف الغربية

6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان

7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول

مديرية أوقاف القليوبية

8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة

9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ

مديرية أوقاف أسيوط

10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط

11. الهدى – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف المنوفية

12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية

14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر

مديرية أوقاف الجيزة

2. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين

مديرية أوقاف أسوان

3. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية



