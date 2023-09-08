ميريت الثقافية تنشر ملفًّا عن المسرح العالمي ونظرياته

صدر العدد رقم 57- سبتمبر 2023، من مجلة "ميريت الثقافية"؛ مجلة كل التنويريين العرب، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، المؤسس ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

رجال المسرح العالمي ونظرياته

تصدَّر العدد "الملف الثقافي" بعنوان "عن المسرح العالمي: تطوره، ونظرياته، ورجاله"، تضمن خمسة مقالات كتبها مجموعة من دارسي الدراسات العليا في المسرح بجامعة عين شمس: الباتافيزيقا في "أوبو ملكًا".. المسرح كمرآة تعكس الصورة الوحشية للإنسان بقلم أسامة جاد، يوجين باربا.. المخرج كمتفرج والممثل الدراماتورج بقلم محمد رفيع، المسرح في الصين.. النشأة، والتطور، والتأثر بالغرب بقلم حسن مختار، أن تخلق من القهر مسرحًا ثوريًّا.. أوجستو بوال يجعل من غير المرئي بطلًا بقلم نسمة عودة، والمسرح الملحمي وتفاعل المتلقي مع العرض بقلم سارة الإسكافي (مدير تحرير المجلة).

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في "الافتتاحية" يواصل رئيس التحرير نشر فصول كتابه الجديد -تحت الطبع- الذي يناقش فيه السرديات الدينية التي أنتجها البشر، والتي وردت في الكتب المقدسة، من منظور ثقافي، ومدى تأثيرها على واقع الحياة المعاصرة ومستجداتها.

إبداع ومبدعون

في باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات: نقد البدائل الثقافية في شعر أدونيس للدكتور أحمد إسماعيل، شعرية الكلمات.. قراءة في ديوان مسجد على القمر للدكتور أحمد كرماني عبد الحميد، نقد الترجمة.. هذا هو السؤال أم تلك هي المسألة؟ بقلم حسن ناصر (من العراق)، رواية "أقراط الحلفاوية".. المتخيل السردي والأفق اللغوي بقلم ناصر السيد النور (من السودان)، مجلة "أبولو" وريادتها في الشعر العربي الحديث بقلم أمين المَيْسَري (من اليمن)، ورهاب متعدد أم عقاب متعدد؟ دراسة سيميائية في سيرة "رهاب متعدد" بقلم عبد الوهاب يحيى (من المغرب).

وتضمن ملف "الشعر" تسع قصائد للشعراء: أمجد ريان، عبد المقصود عبد الكريم، موسى حوامدة (من الأردن)، صلاح بوسريف (من المغرب)، عبيد عباس، عبد العظيم فنجان (من العراق)، إبراهيم محمد إبراهيم، علي الشلال و مهنَّد يعقوب (من العراق).

كما تضمن ملف "القصة" سبع قصص للأدباء والكتاب: سمير فوزي، عبد القادر وساط (من المغرب)، سامية العطعوط (من الأردن)، محمد ذهني، و(من الأهواز) رضا آنستة وسرور ناصر، وفريدة بالرقي (من الجزائر).

باب "نون النسوة" تم تخصيصه هذا العدد لدراسة ديوان "نصف احتمال للفرح" للشاعرة عبير زكي، تضمن الملف خمسة مقالات: الحياة في النص.. وحدة الوجود في "نصف احتمالٍ للفرح" للدكتور محمد زيدان، قراءة في ديوان "نصف احتمال للفرح" للشاعرة عبير زكي للدكتور أحمد الصغير، العنونة، العروض، المعنى، الصورة، اتجاه الخطاب للدكتور أسامة تاج السر (من السودان)، بلاغة العتبات ومؤثرات التكرار للدكتورة رؤى جعفر صالح (من العراق)، ووحده الشعر قد ينقذنا.. قراءات في ديوان "نصف احتمال للفرح" بقلم الطيب خالدي (من الجزائر)، بالإضافة إلى قصائد لم يسبق نشرها للشاعرة عبير زكي.

ثقافات وفنون

باب "تجديد الخطاب" لهذا العدد تضمن مقالين عن كتاب "نقد الفكر السلفي" للدكتور محمد السيد إسماعيل: تداعيات العقل عند السلفية الجديدة.. قراءة في "نقد الفكر السلفي" للدكتور خالد عبد القادر رطيل، "نقد الفكر السلفي".. من رفض الخروج على الحاكم الظالم إلى تكفيره! للباحث بهاء الدين سيد علي، بالإضافة إلى مقال "أونطة" الإيمان الاحتياطي بقلم داليا الحديدي.

وتضمن باب "حول العالم" ثلاث ترجمات، فقد ترجم الدكتور محمد عبدالحليم غنيم قصة "طوع أمرك" بقلم شيريل ألو، وهي كاتبة أمريكية ومخرجة تعيش في لوس أنجلوس، كما ترجم الحسين خضيري تقريرًا بعنوان "الشريف والرمز.. ثمانية وعشرون عامًا على رحيل أفضل الثقاة" عن وفاة والتر كرونكايت "عم الصحافة التليفزيونية ذي الشخصية البارزة الذي أصبح أكثر الرجال أهلًا للثقة في أمريكا"، وترجم محسن عبد الرحمن قصيدة من الأدب الكوردي للشاعر بلند محمد بعنوان "حجرات الصمت".

باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجرته الشاعرة سمر لاشين مع الكاتب والشاعر والفنان التشكيلي العراقي "يحيى الشيخ" بعنوان "سيرتي الحقيقية، التي صنعتني، هي خارج الكتب، هي سيرة قلب، والقلب بطبيعته بلا ذاكرة!"، وفي ملف "كتب" كتبت دينا الحمَّامي بعنوان "شارع بن يهودا".. حين تنفتح المروية على كنز من التأويلات"، وفي ملف "إعلام" مقال رشيد آيت الولي (من المغرب) بعنوان "تأثير الإشهار في سلوك المستهلك".

ملف "تراث شعبي" تضمن مقالًا بعنوان "الموسم بالمغرب.. تراث إنساني يرسخ قيم ثقافية وروحية" كتبه عبد الرحيم رفيقي (من المغرب)، وفي ملف "سياحة" كتب الدكتور يحيى القزاز عن "السياحة الجيولوجية.. متاحف مفتوحة"، وفي ملف "نقد النقد" كتب محمد الوسطاني (من المغرب) مقالًا بعنوان: قراءة استقرائية في مقال محمد بريني "النقد المغربي الحديث: الأنساق السوسيوثقافية الكبرى".

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- لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان البولندي جاك كوبيكي (1976)، الرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنانة السورية ريم يسُّوف (1979)، والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني للفوتوعرافي المصري الأمريكي سهيل درويش (1998).

يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.

