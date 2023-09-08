تفاصيل المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد: "40% تخفيض بأسعار السلع" (فيديو)

كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل المرحلة 24 من مبادرة “كلنا واحد” بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

أوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن وزارة الداخلية، انتهت من الاستعدادات الخاصة بإطلاق مباردة "كلنا واحد" خلال الفترة المقبلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشار إلى أن المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد"، توفر السلع الغذائية وغير الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل حتى 40% والتي تأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها المراحل السابقة من المبادرة، ومن المقرر طرح منتجات المبادرة من خلال 1513 منفذًا على مستوى الجمهورية، و6 معارض رئيسية و37 معرضًا فرعيًا، بخلاف القوافل المتنقلة.

مبادرة كلنا واحد في المناطق الأكثر احتياجًا:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات).

اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "الإسكندرية" لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين كافة.. إذْ تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بالقطاعات كافة كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي.