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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هولندا يفوز بثلاثية على اليونان في تصفيات أمم أوروبا 2024

منتخب هولندا
منتخب هولندا

حقق منتخب هولندا الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل على نظيره اليونان، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد فيليبس، ضمن منافسات المجموعة الثانية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

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هولندا يفوز بثلاثية على اليونان في تصفيات اليورو:

سجل أهداف منتخب هولندا في شباك اليونان كل من مارتن دي رون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول للقاء، وأضاف كودي جاكبو الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وأضاف فاوت فيخهورست الهدف الثالث للهولندي في الدقيقة 39 من الشوط الأول الذي حسم نتيجة اللقاء.

بتلك النتيجة يرفع منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية، وله مواجهتين مؤجلتين، علمًا بأنه يتأهل منتخبين فقط من كل مجموعة.

شهدت مباراة هولندا واليونان 6 بطاقات صفراء وإجراء 10 تبديلات، وسط سيطرة الطواحين الهولندية على مجريات إلقاء بالكامل.

مباراة منتخب هولندا المقبلة ستكون أمام منتخب إيرلندا يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر الجاري، والتي تقام على ملعب ستاد أفيفا في إيرلندا، بينما ستكون مواجهة اليونان المقبلة أمام جبل طارق في نفس اليوم ونفس التوقيت الساعة 9:45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

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