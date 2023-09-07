14 صفقة في اليوم الأخير من ميركاتو الدوري السعودي.. القائمة كاملة

شهد الميركاتو الصيفي الحالي 2023 في المملكة العربية السعودية إبرام عدد كبير للغاية من الصفقات بين الاندية محليًا، ومن خلال الصفقات التي وصلت من الاندية الاوربية وغيرها للدوري السعودي استعدادًا للموسم التاريخ 2023-2024.

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استشعال الميركاتو الصيفي السعودي في اليوم الأخير

من المقرر ان اليوم الخميس 7 سبتمبر الجاري هو اليوم الاخير في الميركاتو الصيفي هذا الموسم، لكنه أصبح مثل أيام فتح الميركاتو وليس الغلق، حيث تذكرت الاندية أنها مازالت تحتاج للصفقات.

وشهد اليوم الاخير من الميركاتو الصيفي السعودي 14 صفقة حتى قبل نهاية الموسم بساعة واحدة فقط، وكان نادي الاتفاق هو بطل اليوم الختامي بت 3 صفقات قوية.

صفقات اليوم الأخير في الميركاتو السعودي

عبدالفتاح آدم - التعاون

عبدالإله الشمري - أبها

زياد الصحفي – أبها

أمين بخاري - الاتفاق

راضي العتيبي - الاتفاق

ديماراي جاراي - الاتفاق

ماركو دوقانتيتش - الطائي

نيكولاي ستانسيو - ضمك

راغد النجار - النصر

جودوين - الأخدود

دجانيني تفاريس - الفتح

عبدالحميد صابيري - الفيحاء

لويس فيليبي - الاتحاد

سعد بالعبيد - الأهلي

توقف الدوري السعودي في الفترة الحالية بسبب مواجهات المنتخب السعودي الودية الدولية لتجهيز اللاعبيت لتصفيات كأس آسيا 2023 المقرر لها في قطر خلال شهر يناير المقبل 2024.