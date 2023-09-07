عاد اللاعب السعودي الدولي عبدالإلة المالكي نجم وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال لتدريبات الفريق الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد غياب طويل للاعب تخطى الـ 8 أشهر.

عبدالإلة المالكي يعود إلى الهلال بعد غياب 8 أشهر

ظهر عبدالإله المالكي في التدريبات الجماعية مساء الخميس بعد غياب استمر لنجو 245 يوماً والتي تخطن حاجز الـ 8 أشهر بسبب الإصابة والتأهيل طوال الأشهر الماضية، بعدما افتقد النادي لخدمات اللاعب منذ مطلع العام الجاري 2023.

وفي الخامس من شهر يناير الماضي 2023 تعرض عبدالإلة المالكي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي كانت في مباراة الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من دوري المحترفين السعودي.

كان عبدالإلة المالكي قد أجرى عملية جراحية خلال الأسبوع الاخير من يناير الماضي في سبيتار بقطر، وخاض بعدها برنامج علاجي على 4 مراحل، واليوم يظهر في التدريبا الجماعي ويشارك في المناورة التي فرضها البرتغالي خورخي خيسوس على اللاعبين.

الهلال يعلق: رجع الغالي

نشر نادي الهلال من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة المالكي في تدريبات النادي، وكتب: "رجع الغالي".