صفقة سايس لنادي الشباب تمهد لرحيل نجم الفريق لحل الأزمات (خاص)

تعاقد نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع النجم المغربي رومان سايس مدافع فريق السد القطري، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي قبل غلق باب القيد في المملكة العربية السعودية، ولدعم الليوث بعد رحيل حسان تمبكتي لنادي الهلال.

وافق نادي الشباب على رحيل حسان تمبكتي لنادي الهلال وهي الصفقة الأكثر إثارة للجدل في ظل مطالبة شيخ الأندية السعودية بدعم من صندوق الاستثمار بسبب قلة العامل المادي في صفوف الفريق، ليتعاقد بعدها الفريق مع رومان سايس لتعويض رحيل السعودي الدولي.

سايس صفقة "سياسية" لرحيل نجم أخر

ما لا يعلمة جمهور الشباب أن صفقة سايس ما هي إلا تمهيد لرحيل نجم جديد من صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو المدافع الثاني إياجو سانتوس، وعلم الوفد من مصدر مقرب في الفريق السعودي أن اللاعب البرازيلي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الليوث.

وأكد مصدر خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية أنه من أسباب رغبة نادي الشباب في رحيل إياجو سانتوس في الفترة الحالية هو كثرة الأخطاء التي يقوم بها اللاعب في المباريات، فبالرغم من قوته وصلابته في قلب الدفاع لكنه يحصل على الكثير من البطاقات الصفراء مؤخرًا، ويفتقده الليث في الكثير من المواجهات على مدار الموسم.

محاولات من الشباب لرحيل إياجو سانتوس

تابع المصدر لـ الوفد أن إدارة النادي برئاسة خالد الثنيان تحاول في الفترة الحالية إنهاء تعاقد اللاعب التراضي مع الفريق، وهو ما لا يريده اللاعب مشددًا على رغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق لنهاية عقده الذي ينتهي في يونيو من العام المقبل 2024، أي انه يتبقى له موسم واحد فقط.

وأضاف أن إدارة نادي الشباب قد توافق في الفترة الحالية على رغبة وإصرار اللاعب بسبب إغلاق الميركاتو في المملكة خلال دقائق وتتجه لتأجيل الفكرة حتى يناير المقبل، وتعتبر صفقة رومان سايس ما هي إلى سياسية لتعويض رحيل إياجو سانتوس المحتمل خلال الفترة المقبلة والذي قد يرحل في يناير المقبل.

تعدد بطاقات إياجو سانتوس مدافع الشباب

حصل إياجو سانتوس لاعب نادي الشباب على 4 بطاقات صفراء في الموسم الحالي حتى الآن وبعد مرور 5 جولات فقط، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب مرتين في البطولة العربية الماضية بعدما حصل اللاعب على بطاقتين صفراء ثم تم إيقافه مرة ثانية بسبب حصولة على بطاقة حمراء.