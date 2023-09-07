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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بإكسسوار سلسلة الظهر.. هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا شيحة
هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة رشاقتها بلوك مثير وجريء.

 

هنا شيحة

وبدت هنا بفستان مُجسم باللون الأسود ذا أكمام طويلة، تميز بقصة مكشوفة الجانبين والظهر، مما أبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

 

وتزينت هنا بسلسلة من الظهر مرصعة بالفصوص الكريستالية، بالإضافة إلى مجموعة من الأقراط الرقيقة التي أضافت لمسة رقيقة للوك.

 

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هنا شيحة: متشوقة لرؤية الجمهور بمهرجان روتردام للفيلم العربي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هنا شيحة تصفيفة شعر مميزة، فقامت بربط خصلاتها الشقراء شكل ضفائر ثم ربطته كعكة أسفل الرأس.

 

ووضعت هنا شيحة مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

 

هنا شيحة

واختارت هنا ظلال العين باللون النحاسي مع الرموش الصناعية الطويلة؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر كثافة وطولًا، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتحح ليتماشى مع لون بشرتها.

 

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هنا شيحة: متشوقة لرؤية الجمهور بمهرجان روتردام للفيلم العربي

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