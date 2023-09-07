متزوجة ومحجبة ومطلقة لأول مرة فى مسابقة ملكة جمال مصر 2023

فى مفاجأة غير متوقعة تحدث لأول مرة أعلنت مسابقة بنت مصر «Miss Egypt 2023» تتويج شادن ونهلة بلقب (ملكة جمال بنت مصر)، بعد منافسة حادة استمرت أكثر من 4 أشهر، وضمت العشرات من المشاركات فى المسابقة التى أقيمت مؤخراً.

منح القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر هذا العام اللقب لـ3 ملكات، الأولى متزوجة، والثانية غير متزوجة، والثالثة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات.

ولأول مرة كانت مروة حلمى، الوصيفة الثالثة، محجبة، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض، ولكنها فى النهاية مثلت نقلة كبيرة فى تاريخ مسابقات الجمال بظهور محجبة ضمن متنافساتها. والجديد فى مسابقة ملكة جمال مصرهذا العام أنها تضمنت 4 متسابقات متزوجات وأخرى محجبة من بين 29 متسابقة.

وضمت لجنة التحكيم دكتورة آمال رزق وياسمين الخطيب والفنانة حورية فرغلى والفنانة إلهام وجدى والفنانة نسرين طافش والمصور محمد الكشكشى ومصممى الأزياء إسلام حشاد وإبراهيم حشاد ومحمد سراج ومحمد نجم وتانه ملكة جمال العالم إيكو 2023 والفنان أحمد عبدالله.

كما حضرت حفل مسابقة ملكة جمال مصر الذى أقيم فى فندق «ترينف ليكشرى» بالتجمع الخامس، مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وتناول المتابعون فيديو لحورية فرغلى برفقة نسرين طافش خلال الحفل، وقد جلستا معاً.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنانة حورية فرغلى، أثناء حضورها مؤخراً مسابقة ملكة جمال مصرالتى أقيمت فى أحد الفنادق الكبرى، ظهرت خلاله وهى تسقط على الدرج (السلم) وحاول الضيوف مساعدتها على الوقوف، وطلبت هى منهم أن يتركوها لتنهض بنفسها.