الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سفير خادم الحرمين بمصر يستقبل وفد المملكة في اللجنة السعودية المصرية المشتركة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة اليوم، وفد المملكة في اللجنة السعودية المصرية المشتركة برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران.

وجرى خلال الاستقبال تناول نتائج أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل اللجنة السعودية المصرية المشتركة الذي اختتم اليوم، واستعراض التوصيات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب المصري لعدد من ملفات التعاون بين البلدين الشقيقين.

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الجريدة الورقية