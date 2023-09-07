استغاثة عاجلة لوزارة التضامن لإنقاذ سيدة مشردة فى التجمع الأول (فيديو)

وجه أحد المواطنين استغاثة عاجلة لوزارة التضامن الاجتماعى لإنقاذ سيدة مشردة بالقرب من كمبوند "سوان ليك" فى التجمع الأول.

وأوضح المواطن صاحب الاستغاثة أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى أكثر من مرة إنقاذ هذه السيدة إلا أن الوزارة كان ردها أنها سيدة غير مصرية، مؤكدا أنها مصرية ولكنها تعانى من بعض الاضرابات فى الكلام.

وناشد صاحب الاستغاثة وزارة التضامن بسرعة إنقاذ السيدة المشردة من الطريقة غير الآدمية التى تعيشها فى الشارع، ووالتى كان الأولى أن تكون فى مكان أفضل يليق بها وبظروفها الصحية.