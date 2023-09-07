الأرصاد تكشف طقس غدا الجمعة

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي من المتوقع أن تشهدها البلاد غدًا، الموافق 8 سبتمبر 2023؛ لتشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة جافة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، إن البلاد تشهد غدًا الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، حالة من الأجواء شديدة الحرارة الجافة، على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية حار، فيما يكون مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 38.

وأوضحت الأرصاد الجوية خلال البيان، أن الظواهر المسيطرة على البلاد غدًا هي الشبورة المائية ونشاط الرياح، لتسيطر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والطرق المكشوفة والقريبة من المسطحات المائية.

وأردفت الأرصاد: تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

ونوهت الأرصاد، عن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة؛ حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

القاهرة 38

الإسكندرية 33

6 أكتوبر 39

مطروح 32

سيوة 37

سوهاج 43

الأقصر 45

شرم الشيخ 43

السويس 40

الملاحة البحرية غدًا

ويشهد كلا البحرين الأحمر والمتوسط، استقرارا في الملاحة البحرية؛ لتكون أمواج البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاعها يمتد بين 1:1.5 متر، والبحر الأحمر تكون الأمواج معتدلة وارتفاعها يمتد بين 1.25: 1.75 متر.