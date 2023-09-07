أهلي 2007 يتفوق على فاركو بأولى جولات دوري الناشئين

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 من الفوز على نظيره فاركو، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية، للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.



افتتح فاركو التسجيل خلال الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني نجح الأهلي في إدراك التعادل عن طريق محمد عبد الفتاح «تاحا»، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٥٨، وأضاف اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة ٩٠ من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - ١.

وبدأ فريق الأهلي المباراة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: إياد تامر

الدفاع: كريم عمرو - زياد وائل - إياد مدحت - آدم طارق.

الوسط: عمر فتحي - محمد رأفت - حازم عاشور - ياسين عاطف - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وتمكن الأهلي بهذا الانتصار من تحقيق أول ٣ نقاط في مشواره بالموسم الجديد، نحو التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

تشكيل الجهاز الفني ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.



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