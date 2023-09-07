موعد استئناف تدريبات الأهلي الجماعية بعد نهاية معسكر النمسا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء يوم السبت المقبل ، بعد فترة الراحة السلبية التي منحها السويسري مارسيل كولر للاعبيه لمدة 48 ساعة.





كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة أمس الأربعاء بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.



كان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

بداية الموسم الجديد للأهلي ..

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

إشادة خالد بيبو ..

وعبر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأحمر، عن سعادته بمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم، والذي أقيم على مدى الفترة الماضية في النمسا.

وقال بيبو إن المعسكر الذي أقيم في النمسا نجح في تحقيق أهدافه بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، والذي كان يسعى من خلاله لتجهيز كل اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأحمر ، على أن الجهاز الفني اطمأن على جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأشار إلى أن اللاعبين ظهروا في حالة تركيز شديدة، والتزام كامل طوال فترة المعسكر، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي عليهم في الموسم الجديد.

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