منها البصل.. أطعمة نارية تساعد على شفاء الجسم بسهولة

البصل مفيد بالتأكيد لأنه يحتوي على فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد هذه النباتات في تقوية جهاز المناعة لديك وتحسين عملية الهضم، وقد يقلل البصل أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الكاري بدوره يمكن أن يكون صحيًا إذا استخدمت المكونات الصحيحة، والتوابل الموجودة في مسحوق الكاري، مثل الكركم والزنجبيل، لها فوائد صحية حقيقية، ويحتوي الكركم على مادة الكركمين، والتي قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات، والزنجبيل يمكن أن يساعد في عملية الهضم.

البصل

البصل له تأثير إيجابي على الصحة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن كل جسم مختلف عن الآخر. يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البصل ويعانون من مشاكل في المعدة أو حرقة في المعدة لذلك، إذا لاحظت أي تعصب، فمن المستحسن تقليل تناول البصل.

البصل غني بفيتامين C

البصل غني بفيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة، وهذا يعني أن الخضار يمكن أن تساعد جسمك على الدفاع بشكل أفضل ضد نزلات البرد وغيرها من الالتهابات، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البصل على تقليل مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم، تقول المعالجة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum.

مضاد للالتهابات: بعض المركبات الموجودة في البصل لها تأثيرات مضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الالتهابات في الجسم وتقليل المشكلات الصحية ذات الصلة.

تنظيم نسبة السكر في الدم: يحتوي البصل أيضًا على مركبات يمكنها تثبيت مستويات السكر في الدم، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يرغبون في مراقبة مستويات السكر لديهم.

الهضم: الألياف الموجودة في البصل مفيدة لعملية الهضم، لإنها تدعم صحة الأمعاء وتمنع الإمساك وتحافظ على النباتات المعوية الصحية.

مضادات الأكسدة: يوجد أيضًا الكثير من مضادات الأكسدة في البصل، ويحاربون الجذور الحرة في الجسم التي تسبب تلف الخلايا وهذا قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

مسحوق الكاري

يعتمد مدى صحة طبق الكاري على كيفية تحضيره، إذا كنت تستخدم الكثير من الزبدة والكريمة والمكونات الدهنية، فقد يكون عاليًا جدًا في السعرات الحرارية، بدلاً من ذلك، حاول تضمين المزيد من الخضار والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو التوفو، هذا يوفر لك العناصر الغذائية الهامة، وغالبًا ما يكون الكاري المصنوع منزليًا أفضل لأنه يمكنك التحكم في المكونات.

مسحوق الكاري ليس مكونا واحدا، بل هو خليط من التوابل المختلفة التي غالبا ما تستخدم في المطبخ الهندي، وتشمل هذه الكمون والكركم والكزبرة والزنجبيل والهيل وغيرها الكثير، وتتم إضافة هذه التوابل ليس فقط للذوق، ولكن أيضا للصحة.

لكن الكاري النموذجي يتكون من أكثر من مجرد بهارات، فأطباق الكاري تحتوي أيضًا على الخضار أو البقوليات أو اللحوم أو الأسماك، وتحتوي الخضروات على الفيتامينات والمعادن والألياف اللازمة لنظام غذائي متوازن.