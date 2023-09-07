أطعة تساعد على توازن الهرمونات.. زيت اللوز والكركم أشهرها

الهرمونات لها تأثير كبير على ما نشعر به، وإذا كانوا خارج التوازن، فإن المزاج السيئ أمر لا مفر منه، وبعض الأطعمة يمكن أن تساعد في استعادة توازن الهرمونات.

والخبر السار هو أنه يمكنك التأثير بشكل كبير على توازن الهرمونات من خلال النظام الغذائي.

هذه الأطعمة مفيدة للهرمونات

للتحكم الهرموني الأمثل، لا ينبغي عليك فقط تجنب بعض الأطعمة، ولكن أيضًا تناول الأطعمة المناسبة. على وجه الخصوص، الأطعمة النباتية جيدة عندما يتعلق الأمر بالتوازن الهرموني.

الخضروات الصليبية

وتشمل هذه براعم بروكسل، والقرنبيط، واللفت، والقرنبيط، والبوك تشوي، واللفت.

الخضروات الصليبية هي منظفات هرمونية حقيقية، لأنها تحتوي على مركب خاص يسمى إندول-3-كاربينول. تقول أنتونينا جوريفا، أخصائية الغدد الصماء، خاصة في MedikForum: "هذا يساعد الجسم على التخلص من هرمون الاستروجين الزائد.

إندول-3-كربينال هو مادة نباتية ثانوية لها أيضًا تأثير مضاد للأكسدة. ولزيادة تناول هذه المادة، يجب طهي البروكلي والأطعمة الأخرى على البخار مع القليل من الماء قبل تناولها.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف، كما أنها تحتوي على ما يسمى قشور، والتي لها تأثير تنظيمي على مستويات هرمون الاستروجين.

الخضار الورقية الخضراء

يؤثر نقص الحديد سلباً على الهرمونات. وغالبا ما تتأثر الشابات بشكل خاص. لهذا السبب الشعار هو: تناول المزيد من الخضار الورقية الخضراء تعتبر السبانخ أو السلق أو الكرنب مصادر ممتازة للحديد. يحتوي كوب واحد فقط من السلق السويسري المطهو على البخار على أربعة ملليغرامات من الحديد وفيتامين C، مما يساعد على امتصاص الحديد.

الجوز

نحن نعلم الآن أن الجوز مفيد للدماغ والتركيز. لكنهم يفعلون أيضًا شيئًا من أجل الصحة الهرمونية بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي تحتوي أيضًا على كميات عالية من مادة البوليفينول.

تلعب مادة البوليفينول دورًا مهمًا في مكافحة الجذور الحرة وحماية نظام القلب والأوعية الدموية. كما أن الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يحتوي عليها تدعم وظائف المخ وتعمل على تحسين الحالة المزاجية الطبيعية.

الكركم

استخدام الكركم كنبات طبي منذ آلاف السنين وهو جزء مهم من النظام الغذائي الأيورفيدا. ولسبب وجيه: تدعم التوابل عمل الكبد المسؤول عن تركيب وتنشيط بعض الهرمونات.

لحسن الحظ، يمكن استخدام الكركم بعدة طرق: سواء كان ذلك في الكاري، أو العصيدة، أو لاتيه الكركم، فإن هرموناتك سوف تشكرك.

زيت اللوز

الأحماض الدهنية الموجودة في زيت اللوز تنشط هرمون الشبع اللبتين وتحفز أيضًا إنتاج هرمون الاستراديول الجنسي.