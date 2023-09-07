كلمات أغنية "حمايا العزيز" .. مدحت صالح يطرح جديدة

طرح الفنان مدحت صالح، أغنية جديدة بعنوان "أغنية حمايا العزيز"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب” ومنصات الأغاني الشهيرة .

وتقول كلماتها:" حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا

وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان

دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان

أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا

وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان

شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا وحبيبي وجد الولاد

مشفتش في طيبتك وقلبك بجد

مهو إنت البداية يا أصل الحكاية هنا

وكل لما أشوفك هعيدلك وأقول

دي نعمه ف حياتي دي بنت الأصول

أصيلة ووفيه دي فرحت عنية أنا

وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان

شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا ".

كما يستعد مدحت صالح، لإحياء حفلًا غنائيًا بعنوان “الأساتذة”، وذلك بدار الأوبرا المصرية .

وأحيا “صالح” حفلًا غنائيًا تحت عنوان "الأساتذة ومدحت صالح" بدار الأوبرا المصرية، والذي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر.

آخر حفلات مدحت صالح

كما أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

وشارك الفنان الكبير مدحت صالح، في فعاليات الافتتاح، بمصاحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.



وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.