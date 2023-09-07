الحوار الوطني.. الموسيقار هاني شنودة: الأغنية المصرية تحافظ على الهوية

قال الموسيقار هاني شنودة، إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويولد موهوبًا ويجب علينا تنمية تلك الموهبة.

وأضاف هاني شنودة خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني، قائلا: "نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقى والزراعة البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى.

أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية

وتابع هاني شنودة، "عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم".

وأشار الموسيقار هاني شنودة، إلى أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية، قائلا: "الأغنية تحافظ على الهوية المصرية في اللغة.. العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها ".