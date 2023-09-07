الحوار الوطني.. الموسيقار سليم سحاب: الموسيقى سلاح مهم في تربية النشء

أكد الموسيقار سليم سحاب، أهمية الموسيقى ودورها في حياة المواطنين كونها أهم الأسلحة لتربية النشء على كل المستويات.

جاء ذلك فى جلسة لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني بشأن الصناعات الثقافية، مؤكدا على أن الموسيقى سلاح هام في تربية النشء ومن هنا اقترح أن نكون أمام ساعة تذوق أسبوعية لطلاب المدارس خاصة أن ذلك يساعد على تحقيق الانتماء ودع النشا بشكل وطني.

كما أكد أهمية أيضا تفعيل قصور الثقافة على مستوى الكورال وعمل مسابقات خاصة بذلك في ضوء دعم بيئة الموسيقى ومن ثم يكون لمثل هذه التحركات إطارات حماية للجميع من التطرق لأي أطراف أو رؤى إرهابية أو متشددة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه عندما يكون على المسرح يدرك أنه موجود على هذا المكان من أجل تقديم رسالة ربنا خلقه من أجلها قائلا:"بحس وأنا على المسرح ان ربنا خلقني عشان أدى رسالة للناس".