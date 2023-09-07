رئيس جامعة القناة يشهد حفل تخريج الدفعة الاولي لدبلومة العيادات النباتية

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من برنامج العيادات النباتية، الذي يُعد أحد أهم ثمار مشروع العيادة النباتية الممولة من برنامج الإيريسمس التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يشمل تأسيس معمل للعيادة النباتية، وتفعيل برنامج يمنح دبلومة العيادة النباتية

وأكد ئيس جامعة القناة، أن الهدف من البرنامج التعرف على مشكلات الآفات النباتية وتشخيصها، و المساهمة في تدريب طلاب الدراسات العليا، فضلا عن خدمة المجتمع الزراعي.

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة في حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج العيادات النباتية، بحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور وليد إبراهيم شعبان أستاذ أمراض النبات ومنسق برنامج العيادة النباتية.

ومن الجامعات المشاركة - حضر الاجتماع الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق

وأضاف رئيس الجامعة أن تشخيص أمراض النبات من التخصصات الصعبة، والتي تحتاج إلى خبرات سنوات طويلة، مُعرباً عن تقديره واعتزازه بتخريج طلاب قادرين على خوض هذا المجال الدقيق.

وفي بداية الحفل - قدم الدكتور وليد شعبان شرح تفصيلي عن البرنامج وفترة الإعداد للمشروع، التي تجاوزت أربع سنوات من العمل بمشاركة ثلاث جامعات أوروبية وست جامعات مصرية، لافتاً إلى أن دبلومة العيادات النباتية هي الأولى من نوعها بالقطاع الزراعي

وبدأت مراسم التكريم للدفعة الأولى التي ضمت سبعة طلاب، حصل منهم أربعة على تقدير عام ممتاز، و ثلاثة طلاب على تقدير عام جيد جداً ، وهم مريم محمود محمد، أيمن مجدي، عبد الله صابر، حمدي عبد الهادي، أحمد حسن يوسف، نبيل ناصر.