محافظة الجيزة: غلق جزئي لكوبري أبو النمرس القديم 25 يومًا

تعلن محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري أبو النمرس العلوى الجديد وللقيام بأعمال الجزء العلوى لمنزل الكوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعى.

تشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بكوبرى أبو النمرس القديم بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وذلك لمدة 25يوم ابتداءً من السـاعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى الساعة 5 صباح يوم الاثنين الموافق 2023/10/2 على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لمنع أى معوقات.

لافتا انه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالاتي :-

تحويل وتقسيم كوبرى أبو النمرس

- قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم كوبرى أبو النمرس فى الاتجاه القادم من طريق مصر أسيوط الزراعى اتجاه مناطق ابوالنمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية وكذا استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة .

- وأما عن التحويلة المرورية فهى على النحو التالي:_

١- حركة سير المركبات القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وتقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة ثم العوده مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

٢- تم توفير حاره مروريه بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي لتخدم حركة سير سيارات الملاكى وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية) بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

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