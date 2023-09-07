الحوار الوطني.. أحمد فتحي: "جهود التمكين السياسي للشباب متواصلة في مصر"

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية عملت على جهود متواصلة طوال الفترات الماضية من أجل تمكين الشباب بشكل حقيقي.

جاء ذلك فى جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية في الحوار الوطنى، مؤكدًا أن هذه الجهود تمت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،ومن ثم كان هناك إصرار على تمثيل أكبر من الشباب أمام الحوار الوطني للاستماع لهم على المستويات كافة.

لفت إلى أنه بجانب جهود التمكين أصبحنا أمام كيانات شبابية تدعم شباب مصر على رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأيضًا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ثم اليوم نشهد جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية لمواصلة الشباب والتمكين على أرض الواقع.