محمود فوزي: "لجنة الثقافة أخرجت أكثر من 70 توصية في المرحلة الأولى"

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: “إن المرحلة الأولى خرجت بعض المخرجات، مشيرًا إلى أن أكثر لجنة نشيطة فى إخراج توصيات كانت لجنة الثقافة والتى أخرجت أكثر من ٧٠ توصية”.

إقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خصوصًا في القرى:

أضاف فوزى أن من ضمن مخرجات المرحلة الأولى تخفيض الضرائب التى تحصل على المسارح والتى أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية، وكذلك زيادة عدد المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية، وكذلك زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خصوصًا فى القرى.

تابع رئيس الأمانة الفنية: ومن ضمن التوصيات توثيق العروض المسرحية وحفظها فى أرشيف متخصص، وكذلك إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيًّا، مشيرًا إلى أن كل هذه المخرجات أصبحت أمام رئيس الجمهورية، نحتاج أن نبني على هذه المخرجات.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء.

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