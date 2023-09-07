زكي القاضي لـ الشباب: الحوار الوطني فرصة وانتم قادرون على تحقيق الحلم

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن توصيات الحوار الوطني سيتم اقراراها على دولة بحجم مصر، وهذا يؤكد اهمية الفرصة بالنسبة للمشاركين، مضيفا :"هدفنا مصلحة الدولة والوطن ".

وقال زكي القاضي خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الاتحادات والانشطة الطلابية تشكل لاعب وعنصر هام، والحوار الوطني فرصة لطرح المقترحات والأفكار، مشددًا على هذه الجلسات سيتشكل ويصيغ من خلالها مصير طلاب الجامعات المصرية.

وفي رسالته للمشاركين من الشباب، أكد على أهمية تنبيه الناس والتفكير بحزم والعمل بعزم، حيث أن الحوار الاقرب لتحقيق ادوات المرحلة وهو آلية صادقة للغاية، معقبا :" انتم قادرون على تحقيق احلامكم .. ادوات التشويش في الماضي كانت قليلة، والان ادوات التشويش زادت وهذا يتطلب المواجهة في ظل المشهد العام.. لا تقلقوا ولا تخافوا فالمستقبل أمامكم".