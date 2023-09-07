ضبط مخالفات وقضايا تموينية خلال حملات مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات تموينية مكبرة، ونجحت فى ضبط عدد من القضايا التموينية ،تحرر محضر بكل واقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

وتضمن جهود الحملات التالى:

ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلى مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ،لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عثر داخل المصنع على ( 10750 متر من الخراطيم مختلفة الأنواع – 2,500 طن كسر بلاستيك وخرز "وجميعها مجهولة_المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي واقعة اخرى تم ضبط (بائعي سجائر) بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بتخزين كميات من السجائر تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وبحوزتهما (عدد 6030 علبة سجائر "مختلفة الأنواع").. وبمواجهتهمـــا إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بسعر أزيد من الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.